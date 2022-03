Semaine charnière pour Ste-Ursule

L’école Ste-Ursule n’a pas dit son dernier mot. Des parents d’élèves, soutenus par la direction et le conseil de fondation, se démènent pour trouver de l’argent. Une recherche de fonds a été lancée il y a deux semaines pour récolter un million de francs, de quoi assurer la survie de l’établissement privé bruntrutain pour les trois prochaines années, alors que sa fermeture a été annoncée au début du mois. Des démarches auprès de fondations sont aussi en cours. Pour permettre l’ouverture de l’école en août, 300'000 francs doivent être trouvés d'ici lundi prochain. Environ 20'000 francs ont été annoncés sur la plateforme de recherche de fonds. Un mécène d’Outre-Sarine pourrait apporter une somme substantielle, selon Coralie Sironi. L’instigatrice de la recherche de fonds rappelle que le temps presse. Il s’agit de « rouvrir les inscriptions pour les élèves et surtout de maintenir les enseignants ». Les démarches du solde de ce million de francs pourront s’échelonner ensuite sur les trois prochaines années. En parallèle, une pétition en ligne a été signée par plus de 260 personnes.