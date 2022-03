Un premier bébé ukrainien né dans le Jura

Il s’appelle Eldar et, comme sa maman, il se porte « à merveille » : ce premier bébé ukrainien né sur sol jurassien, que l’Hôpital du Jura présente, sur sa page Facebook, comme « une lueur au milieu de la nuit », a vu le jour à la maternité de l’H-JU le lundi 28 mars au matin. L’établissement précise que la maman, une jeune femme de 24 ans, a vécu l’horreur dans la périphérie de Kiev, qu’elle a quittée quand les tirs russes ont détruit la maison de naissance et la maternité. Sa maison est également détruite. Elle est arrivée dans le Jura voici une dizaine de jours.



Il s’agit du premier bébé de cette maman « qui rayonne et témoigne toute sa reconnaissance pour le bel accueil reçu dans le Jura et les bons soins prodigués par le personnel médical et soignant ». /lad-comm