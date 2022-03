La liberté en festival à Moutier

La Fête de la liberté se transforme en Festival de la liberté à Moutier. La manifestation organisée par les autonomistes change de forme après la décision définitive de la cité prévôtoise de rejoindre le canton du Jura. Elle perd ainsi sa connotation politique pour devenir plus festive. Le Festival de la liberté se déroulera le 18 juin prochain de manière gratuite en vieille ville de Moutier avec concerts, cuisine du monde et autres animations. L’affiche réunit divers artistes de la région, notamment le rappeur ajoulot Sim’s, ainsi que le groupe français de folk irlandais LockIns. Pour les organisateurs, « la tension politique étant retombée à Moutier, il est temps de mettre de côté les scissions du passé et de réunir tous ceux qui souhaitent aller de l’avant ». /comm-fco