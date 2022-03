La rénovation du tunnel du Weissenstein prend encore du retard

La rénovation du tunnel du Weissenstein est urgente. BLS voulait démarrer les travaux en 2023, ce qui implique la fermeture du tunnel pendant un an et demi. Des trajets alternatifs par train et bus entre Soleure et Moutier sont prévus pendant la période de fermeture. Mais pour respecter ces délais, il aurait fallu au plus tard maintenant suspendre définitivement l’utilisation du tunnel et organiser un trafic ferroviaire de remplacement. Or BLS ne peut pas car des recours sont pendants auprès du Tribunal fédéral au sujet de la décision relative à l’adjudication des travaux. Cela signifie concrètement que la rénovation du tunnel ne pourra démarrer qu’en 2024 au plus tôt. Un report qui a également une influence sur les travaux de rénovation entre Soleure et Moutier. Parmi eux, la mise en conformité à la Loi sur l’égalité pour les handicapés de six gares, dont celle de Corcelles.

À noter qu’afin de pouvoir continuer l’exploitation ferroviaire sûre dans le tunnel jusqu’au démarrage des travaux, BLS y effectue régulièrement des contrôles.

Pour rappel, BLS qui prévoit pour d’investir 150 millions de francs au total dans le chantier, dont environ 85 millions seront consacrés à la rénovation du tunnel du Weissenstein. /comm-ami