Levée des mesures et phase de transition saluées par le ministre jurassien de la santé

Un retour à une situation normale. Le Conseil fédéral a annoncé mercredi après-midi que les dernières mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19 allaient être suspendues vendredi. Les personnes infectées ne devront plus se mettre en isolement et le port du masque dans les transports publics ne sera plus obligatoire. Un document sera mis en consultation jusqu’au 22 avril pour fixer les objectifs et la répartition des tâches durant une phase de transition qui s’étendra jusqu’au printemps 2023. Le ministre jurassien de la santé a confié à notre rédaction que la levée des mesures était une décision du Conseil fédéral attendue et communiquée à l’avance. Il salue la phase de transition mise en consultation et relève qu’il est indispensable de clarifier les responsabilités entre les cantons et la Confédération :