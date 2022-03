Pensez à allumer les phares de votre vélo électrique dès vendredi 1er avril. Tous les vélos électriques, lents et rapides, mais aussi les e-trottinettes sont désormais assimilés à des cyclomoteurs. Les mêmes règles de circulation s’y appliquent. Ces engins doivent dorénavant rouler avec les phares allumés également de jour, sur la route et sur les chemins ruraux. Seuls ceux avant sont obligatoires. Mais l’OFROU recommande d’enclencher également ceux à l’arrière. Cette mesure de l’Office fédéral des routes vise à augmenter la visibilité et donc à améliorer la sécurité des conducteurs. Les contrevenants risquent une amende de 20 francs. Et d’ici 2 ans, les vélos électriques rapides devront aussi être équipés d’un compteur de vitesse. Ceux déjà en circulation pourront attendre 2027. L’objectif est de faire respecter les vitesses dans les zones 20 et 30 km/h. Un dépassement sera passible d’une amende de 30 francs. /ncp-comm