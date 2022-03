Un vent de modernité souffle sur le Musée de la vie jurassienne Chappuis-Fähndrich

La jeune génération veut redynamiser le Musée de la vie jurassienne Chappuis-Fähndrich. Il s’agit de la nouvelle appellation de l’institution de Develier pour préciser la nature des 30'000 objets collectionnés par ses fondateurs Marc et Alice et renforcer sa position dans le panorama des musées de la région. Épouse du petit-fils des fondateurs, Nathalie Zürcher est depuis l’été passé la nouvelle conservatrice du lieu qui fête ses 30 ans cette année. À cette occasion, une nouvelle identité visuelle a été imaginée en collaboration avec l’agence de communication Atelier Karma de Delémont. Un nouvel espace d’exposition qui retrace l'histoire de Marc et Alice Chappuis-Fähndrich est aussi à découvrir. Il s’agit d’une salle introductive qui présente la démarche des fondateurs qui les a poussés à sauvegarder et documenter les milliers d’objets de la vie quotidienne jurassienne, avec l’appui de photos et de textes. Elle se veut moderne avec une scénographie élaborée par une architecte d’intérieur.