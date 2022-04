Pure Politique « spéciale Ukraine » sur RFJ

La guerre gronde en Ukraine et le Jura est devenu terre d’accueil pour les réfugiés fuyant le conflit. Pure Politique vous propose un focus sur la situation et ouvre une table ronde, mercredi 6 avril dès 18h20. Notre émission reçoit Muriel Christe Marchand, cheffe du Service cantonal de l’action sociale et responsable de la cellule de coordination, Laurence Juillerat, directrice de la Croix-Rouge Jura, Pierluigi Fedele, directeur de l’AJAM et Stéphane Babey, maire d’Alle. Nos invités évoqueront leur quotidien à travers cette crise, l’organisation de l’accueil des réfugiés et les défis à venir.

La table ronde de Pure Politique « spéciale Ukraine » est donc à suivre mercredi 6 avril à 18h20 en direct sur notre antenne et en vidéo sur notre site. /rch