Retour sur un périple à la frontière ukrainienne

Après un périple de 2’800km en camionnette, un Jurassien est de retour de la frontière ukrainienne. Sven Borruat a participé au convoi humanitaire de l’association prévôtoise « S.O.lidaire.S » et acheminé des biens de première nécessité pour les réfugiés ukrainiens. La guerre fait rage depuis plus d’un mois en Ukraine et l’invasion du pays par la Russie. De retour dans la région en compagnie de deux femmes et une enfant ukrainienne, le Jurassien était l’invité de La Matinale ce lundi. Retrouvez l’entretien ci-dessous. /mmi