Ski nordique : pénuries déjà prévues pour l’hiver prochain

Une période d’incertitude

Interrogé au sujet des pénuries à venir, Kevin Jacot de Tosalli Sport à Colombier estime que les difficultés sont particulièrement aigues dans le domaine du ski nordique et de certains produits textiles. Pour le ski alpin, les perspectives semblent plus sereines. Du côté du magasin Nobori à Cortaillod, on confirme des problèmes d’approvisionnement dans le secteur textile. L’entreprise, qui fonctionne comme outlet en ce qui concerne les sports d’hiver, craint de ne pas obtenir beaucoup d’invendus de la part des marques sportives et des magasins de haute montagne lors des prochaines saisons, en raison de cette crise d’approvisionnement.

La situation engendre énormément d’incertitudes pour les vendeurs de matériel de sport. L’indisponibilité de certaines matières premières crée des situations imprévisibles. Pascal Schneider :