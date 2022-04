Coeuve veut mieux rémunérer ses élus

Les autorités de Coeuve proposent une revalorisation des salaires des membres du Conseil communal. L’idée s’insère dans le budget 2022, qui sera soumis aux citoyens mercredi soir.Le salaire du maire passerait de 5'000 à 7'500 francs par an ; celui du vice-maire de 250 à 1'000 francs. Les vacations, autrement dit les heures de travail des membres du conseil en dehors des séances, seraient également revues à la hausse, à 30 francs de l’heure au lieu de 25 actuellement.





Un geste pour les futurs élus

« On sait que ce n’est pas une mesure très populaire, alors c’est plus facile de la proposer en fin de législature plutôt que de laisser ça aux suivants. » Le maire de Coeuve, Benoît Bleyaert, ne se représentera pas cet automne pour un nouveau mandat. N’étant pas directement concerné, il se dit plus à l’aise pour défendre l’augmentation de salaire des conseillers communaux.Quant à savoir de quelle réflexion découle cette proposition, Benoît Bleyaert évoque une indemnité actuellement « dérisoire » par rapport au travail fourni. Certains élus réduisent leur taux de travail pour s’investir pour la collectivité ; et ces heures, actuellement rétribuées à 25 francs, représentent souvent une perte de revenus, comparativement aux activités professionnelles.





Tendance à la hausse dans le Jura

Le délégué jurassien aux affaires communales dit constater peu d’évolution dans les salaires des élus locaux – une compétence qui relève exclusivement des communes. « Mais quand il y en a, c’est à la hausse », précise Christophe Riat. Il estime qu’une revalorisation salariale peut contribuer à renforcer l’intérêt pour ces mandats, et qu’elle répond à la complexification des tâches correspondantes. Mais en dehors des grandes communes où les élus sont semi-professionnels, les montants restent faibles. Il s’agit davantage, à son sens, d’un dédommagement que d’une rémunération.Notons que la commune de Coeuve n’est jusqu’ici pas confrontée à un désintérêt notoire pour l’engagement au sein des autorités ; sur la législature écoulée, les sièges à repourvoir ont trouvé preneurs par élection tacite. /lad