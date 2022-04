De la guerre en Ukraine à la quiétude jurassienne, de Kiev à Soyhières

Elle a fui les bombes pour trouver refuge dans le Jura, à Soyhières. Leila, 24 ans, a quitté Kiev le 24 février, le jour-même de l’offensive russe en Ukraine. Paniquée, la jeune femme a quitté son petit-ami, sa maman, ses frères et ses amis alors que les premiers projectiles atteignaient son pays. Direction la Pologne, puis la Suisse, où elle vit aujourd’hui à Soyhières dans l’attente de son permis S qui pourrait lui ouvrir la porte du monde professionnel. Avec des amis rencontrés dans le Jura, Leila a déjà rédigé son CV dans l’optique de trouver du travail et de s’installer dans notre région plusieurs mois, voire plusieurs années. Leila a quitté « l’horreur » de Kiev aux aurores le 24 février. Elle a pris un train, puis une voiture, puis un bus jusqu'en Pologne, et enfin l’avion entre Varsovie et la Suisse. Elle a aussi marché des dizaines de kilomètres, passé trois jours et trois nuits sans dormir ni manger. Si elle a tout laissé derrière elle, la jeune Ukrainienne est reconnaissante de l’accueil qui lui est réservé dans le Jura. Elle garde un contact étroit avec ses proches établis à Kiev et reste informée avec grande émotion de l’évolution du conflit sur ses terres natales. /mle