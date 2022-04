Des comptes meilleurs que prévu pour l’Etat jurassien

Le ciel se révèle un peu moins gris au-dessus des finances jurassiennes. Présentés mercredi matin, les comptes 2021 bouclent sur un résultat meilleur que prévu. Ils enregistrent un déficit d’un million de francs, alors que le budget anticipait un excédent de charge des 4,7 millions et un prélèvement de 28,2 millions dans la réserve pour politique budgétaire. Au final, l’Etat n’aura pas besoin de recourir à cette provision financière. Le Gouvernement jurassien juge ce résultat satisfaisant par rapport aux prévisions établies à l’été 2020. Il estime toutefois que les défis financiers restent de taille pour le canton du Jura.





Des comptes sous le signe du Covid

Deux éléments particuliers également observés dans d’autres collectivités publiques expliquent cette embellie. Il s’agit de rentrées fiscales meilleures qu’attendues et des parts supplémentaires versées aux cantons par la Banque nationale suisse, indiquent les autorités. Les mesures sanitaires liées à la pandémie et les divers soutiens octroyés dans ce cadre atteignent 6,2 millions de francs pour 2021, alors qu’un montant de 2,4 millions avait été envisagé au budget. Avec les participations fédérales, l’enveloppe globale atteint 22 millions de francs.

Au niveau des impacts de la pandémie, l’Etat jurassien a également observé une croissance des recettes plus rapide que prévu après la forte baisse de 2020. Des diminutions temporaires de prestations ont aussi été constatées. Ces deux aspects permettent d’alléger le résultat final de plus de 11 millions de francs et ainsi de ne pas recourir à la réserve pour politique budgétaire. /comm-alr