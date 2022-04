Gare aux escroqueries dans les petites annonces

Les sites de petites annonces n’échappent pas aux escroqueries. Le dixième volet de la campagne nationale de prévention contre les cyberescroqueries vient d’être publié. Ce spot, mis en place en coopération entre les polices suisses et la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) cible cette fois les sites de petites annonces.



Une courte vidéo intitulée « Et vous ? Vous auriez dit oui ? », aborde la thématique des fraudes à l’avance de frais de livraison. Le corps de police et la Prévention Suisse de la Criminalité appellent la population à rester vigilante face à ce type d’escroqueries. « Un acheteur trop enthousiaste ou trop arrangeant doit toujours éveiller vos soupçons. Préférez une rencontre physique avec celui-ci. Si le bien vendu doit être livré, supervisez-en vous-même la livraison et faites appel à un transporteur de confiance », rappelle le communiqué publié mercredi. /comm-elc