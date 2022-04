La dernière note pour Gérard Kummer

Le dernier soupir de Gérard Kummer. Le musicien jurassien est décédé dans sa 80e année, a annoncé sa famille ce mercredi sur les réseaux sociaux. Né en 1942 à Malleray, Gérard Kummer a connu une riche et vaste carrière dans le monde de la musique. Il était à la fois pianiste, compositeur, pédagogue, organiste. Il fut titulaire des orgues de Chaindon, mais aussi et surtout, de ceux du temple de Delémont, qu’il fit résonner durant près d’un demi-siècle. Gérard Kummer a dirigé l’Ecole jurassienne et conservatoire de musique (EJCM).

Aîné d’une famille nombreuse et bercé dans la musique dès son premier souffle, ce musicien de grand talent avait étudié au conservatoire de Bienne, mais aussi à Neuchâtel et Lisbonne. Gérard Kummer anima un nombre incalculable de bals populaires et accompagna de nombreux chanteurs et chanteuses de la région et de Romandie, parmi lesquels La Castou dont il fut le pianiste durant 30 ans, mais aussi son ami Pierre-André Marchand. /clo-jmp