Pure Politique: les réfugiés ukrainiens dans le Jura

La guerre bat son plein en Ukraine et l'accueil des réfugiés est devenu une priorité en Europe, y compris dans le Jura. Notre émission Pure Politique a proposé ce mercredi une table ronde pour évoquer la situation dans le canton et les défis à venir. Près de 300 Ukraniens ont déjà été accueillis dans la région à ce jour. RFJ a ainsi reçu Muriel Christe Marchand (cheffe du Service cantonal de l'action sociale), Laurence Juillerat (directrice de la Croix-Rouge Jura), Gilles Froidevaux (directeur adjoint de l'AJAM) et Stéphane Babey (député-maire d'Alle). L'émission est à (ré)écouter ci-dessous. /rch