Indemnité pour les Jurassiens accueillant des Ukrainiens

Le canton du Jura a décidé de verser une indemnité forfaitaire aux familles qui hébergent temporairement des personnes venues d’Ukraine. Ce montant vise à compenser les frais supplémentaires occasionnés, tels que la consommation d’eau ou d’électricité par exemple.

L’indemnité mensuelle prévue se monte à 100 francs par adulte accueilli et 50 francs par enfant. Elle démarre au 1er avril, mais dans l’immédiat, les familles d’accueil n’ont rien à entreprendre pour y accéder ; un formulaire d’annonce sera mis en ligne prochainement, précise le communiqué transmis jeudi par les autorités. Il est toutefois recommandé aux familles d’accueil de garder une trace des dates d’arrivée et de départ et des noms des personnes accueillies.

Cette indemnité concerne uniquement les accueils temporaires ; si la cohabitation devait se poursuivre à plus long terme, les parties devraient signer un contrat de bail.





Droit à l’aide sociale

Le Département jurassien de l’intérieur note encore que les réfugiés au bénéfice d’un statut S qui ne peuvent subvenir à leur entretien ont droit à l’aide sociale, dans le cadre de l’asile. Cette aide comprend notamment un forfait pour les dépenses courantes. Si la famille d’accueil se charge des frais liés à l’alimentation, une contribution peut être demandée au requérant selon ses possibilités et son assistance mensuelle.





Permanence santé à Delémont

En outre, une permanence santé destinée aux réfugiés ukrainiens est désormais proposée les lundis, mercredis et vendredi matin de 9h30 à 12h à Delémont, dans les locaux de l’abri PC à la Blancherie. Un interprète est présent. La permanence est ouverte sans rendez-vous pour des problèmes de santé chroniques, de renouvellement de prescriptions et pour des questions sur le système de santé en Suisse. Des examens complémentaires et des consultations de suivi peuvent être organisés. Le lieu et les horaires pourraient changer au cours des semaines à venir ; il est recommandé de prendre connaissance des dernières informations mises à jour (lien : www.jura.ch/ukraine). /comm-lad