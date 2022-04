Le canton du Jura veut dépoussiérer sa loi sur les constructions

Le Gouvernement jurassien souhaite que la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire soit plus adaptée aux enjeux actuels. Le projet de révision qu'il met en consultation intègre explicitement des objectifs tels que la lutte contre le changement climatique et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Cette stratégie se traduit par exemple par la nécessité d'éviter les îlots de chaleur ou par la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur des façades sans permis de construire dans certaines zones. La révision entend favoriser le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti.

Le projet doit contribuer à simplifier de nombreuses procédures d'aménagement du territoire. Depuis quelques années, celles-ci mobilisent des ressources considérables au sein des collectivités publiques, explique jeudi le canton en détaillant son projet de révision législative.

Les besoins des personnes handicapées seront aussi pris en compte. Les exigences à respecter en la matière s'appliqueront non seulement aux nouvelles constructions mais également aux transformations importantes de bâtiments et d'installations existants. La consultation dure jusqu'au 15 juillet. /ATS-fwo