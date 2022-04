Moutier est prête à danser

Spectacles amateurs, professionnels, en salle ou dans les rues : la Fête de la Danse veut toucher un maximum de monde. Elle associe également d'autres institutions et associations de la ville de Moutier, la Maison de la danse évidemment, mais également le Musée jurassien des Arts et le Cinoche. Parmi les artistes qui trouveront leur place dans la programmation figure le danseur et chorégraphe de Porrentruy Amadou Dieng. Le Sénégalais proposera des ateliers et présentera son spectacle « Ici et ailleurs » le samedi 14 mai avant de faire bouger la foule avec sa formation Afree Dance Company. Pour lui, tout le monde peut danser, sans exception, et surtout sans prérequis :