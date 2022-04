Karim Duval et son nouveau spectacle « Y »

Issu d’origines multiples, Karim Duval a quitté un jour son métier d’ingénieur pour monter sur scène et devenir humoriste. Son sens de l’observation et sa fine plume déclenchent les rires et parfois le questionnement ou l’émotion.

Son spectacle « Y » qu’il revendique pour être né au début des années 80 parle de lui et de la société dans laquelle il évolue avec ses décalages et ses contradictions. Avant de monter sur la scène de l’Inter à Porrentruy vendredi soir, Karim Duval nous parle des sujets abordés dans son spectacle.