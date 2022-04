L’école comme miroir de notre société

Encriers, vieux instruments de chimie, premiers robots et outils informatiques, toutes ces reliques de l'école jurassienne se côtoient au Musée jurassien d'art et d'histoire. L'exposition « L'école c'est la classe », visible dès ce samedi 9 avril et jusqu’au 23 octobre, promet de raviver des souvenirs et susciter un brin de nostalgie chez ses visiteurs. De nombreux objets qui ont fait l’école d’hier ont été exhumés grâce aux enseignants retraités mais toujours aussi passionnés de l’association Mémoire de l'école jurassienne. L'exposition montre à quel point l’école est un reflet pertinent de l'histoire de notre société. « Effectivement de l’histoire mais aussi du présent. Les documents et témoignages foisonnants révèlent plein d’éléments sur l’école d’hier mais ça nous parle aussi de notre école actuelle, le regard que l’on peut porter sur les enfants, l’enseignant, la place qu’ils ont aujourd’hui », souligne la conservatrice du MJAH Nathalie Fleury.