L’élection présidentielle française se prépare aussi dans le Jura

J-2 avant le premier tour de l’élection présidentielle française. Les Français voteront, bien sûr, en France, mais aussi dans le Jura ce dimanche. Ils pourront glisser un bulletin de vote au nom de l’un des douze candidats en lice. La Suisse compte la plus grande communauté de Français de l’étranger. Dans le Jura, 2'500 ressortissants français sont inscrits et pourront voter dans l’un des deux bureaux de vote mis sur pied à Delémont et Porrentruy. Le consul général de France à Genève, Patrick Lachaussée, était ce vendredi l’invité de La Matinale pour évoquer l’organisation du scrutin dans le Jura.