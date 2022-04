Le serpent à l’honneur aux Franches-Montagnes

Le serpent sur le devant de la scène aux Franches-montagnes. L’association « The serpent Journey » organise du 20 au 24 avril plusieurs manifestations autour de cet instrument à vent de forme serpentine. Les hostilités vont démarrer avec un concert le mercredi 20 avril à la brasserie BFM de Saignelégier. Une conférence et un concert autour du « serpentino » se tiendront le 22 avril au café du Soleil de Saignelégier. L’association annonce encore dans son communiqué que la 5e édition du stage international de serpent se déroulera du 21 au 24 avril et se clôturera par un concert final le dimanche 24 avril à la collégiale de St-Imier. Plus d’informations sur le site de l’association Serpent Journey. /comm-fwo