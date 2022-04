Les Gourmands du Matin : Bruno Kobel

Voilà deux semaines que les patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs se régalent sur scène avec un public toujours présent venu en grand nombre pour apprécier la dernière pièce de Michel Choffat « à la recherche d’un trésor familial ».

Dans le rôle du grand-père de cette famille ajoulotte on retrouve Bruno Kobel, comédien à ses heures perdues et postier à temps plein. Pour lui, la plus belle des gourmandises est de s’amuser sur les planches de la salle de Charmoille.