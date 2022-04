La brocante du château de Miécourt de retour

Les chineurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie ce week-end en Ajoie. La Fondation des amis du château de Miécourt (FACMI) organise sa grande brocante printanière samedi et dimanche de 9h à 18h. La manifestation n’avait pas eu lieu depuis deux ans en raison de la pandémie. Une trentaine de marchands seront au rendez-vous pour cette édition. Pour la première fois, la recherche et l’organisation des stands ont été confiées à un groupe de brocanteurs emmené par la Fribourgeoise Nicole Schorro et l’Ajoulote Marina Boilaux. La FACMI se charge quant à elle de la partie restauration. /comm-alr