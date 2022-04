Les enjeux de la production alimentaire au cœur d’une conférence

La Clef des champs ouvre le débat autour de la production alimentaire. La coopérative maraichère de Courgenay et la ferme des Romains organisent samedi une conférence publique avec plusieurs intervenants. « Agriculture locale, comment et à quel prix ? » est le thème retenu. L’ingénieur agronome David Bichsel, spécialiste des microfermes maraichères, va notamment s’exprimer. Les microfermes sont des exploitations de petite taille qui cultivent une grande diversité de produits et en particulier des légumes.

Selon David Bichsel, cette façon de travailler suscite un intérêt grandissant. « La plupart des jeunes qui se lancent dans le domaine ont envie de faire quelque chose d’ultra-diversifié sur petite surface. Et ces techniques-là ne sont actuellement pas enseignées dans les CFC maraichers pour la simple et bonne raison qu’il n'y a pas de compétences à ce niveau-là », explique David Bichsel. Ce dernier estime qu’il faudrait davantage développer ces techniques dans la formation. Une première demande allant en ce sens a été refusée par les responsables de l’Union maraichère suisse. « À mon avis, ils vont être obligés d’évoluer. Aujourd’hui, il y a des étudiants qui se plaignent que le programme ne correspond pas du tout à leurs attentes », souligne l’ingénieur agronome. Ce dernier propose d’ailleurs avec son associé, Tal Shani, une formation pratique de gestion de microferme maraichère. Ce cursus ne débouche toutefois sur aucun papier agricole officiel.