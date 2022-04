Des musiciens jurassiens sur un podium national

Des musiciens jurassiens s’illustrent au niveau suisse. Le concours national de Solistes et Quatuors d’instruments à cuivre s’est tenu ce samedi et dimanche à Kriens, dans le canton de Lucerne. Robin Marquis, membre de l’Ensemble de Cuivres Jurassien et de l’Ensemble de Cuivres Concordia de Mervelier est monté sur le podium. Le soliste a pris le 3e rang de la finale suisse des solistes toutes catégories confondues. Concernant les quatuors, « Illumination Brass Quartet », formé de Jérémy Kottelat, Lucien Willemin, Bastien van Schilt et Marc Muggli, s’est classé 2e de la première catégorie. /comm-nmy