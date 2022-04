Le PLR jurassien veut repenser les études au secondaire II

Le postulat du député PLR Ernest Gerber estime qu’il sera de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié à l’avenir, en raison du vieillissement de la population. Selon le parlementaire de Cornol, la formation d’une main-d’œuvre locale sera nécessaire.

Le texte, sous-tendu par la question financière, relate qu’une part importante des jeunes choisit une formation post-obligatoire en école de culture générale ou en école des métiers. D’après le postulat, cette formation est alors à la charge du canton, et se révèle bien plus chère qu’un apprentissage. Le groupe PLR juge que l’existence de la formation en école des métiers ou de culture générale doit être examinée, et qu’il faut davantage encourager la voie de l’apprentissage. En cause, selon Ernest Gerber, le coût de la formation pour le canton, mais aussi les entreprises qui n’engagent pas d’apprentis, tout en profitant des diplômés dont ils n’ont pas la charge financière scolaire. Pour y remédier, il faudrait, d’après le postulat, obliger ces entreprises à participer aux coûts de la formation professionnelle. Ce même postulat sera traité lors d’une prochaine réunion du législatif jurassien, avant une potentielle action gouvernementale. /tbe