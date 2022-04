De neuf à sept au Conseil communal de Saignelégier

La restructuration des autorités avance Saignelégier. C’était l’un des objectifs affichés par le Conseil communal lors de la législature qui s’achève à la fin de l’année. L’assemblée communale se prononcera le 25 avril sur une réduction du nombre d’élus à l’exécutif. Le Conseil communal propose de le faire passer de 9 à 7, maire y compris. Le projet a été pensé par un groupe de travail composé de représentants des partis politiques qui s’est mis en place dans le courant de la législature. L’exécutif communal avance plusieurs arguments pour défendre son idée. Pour le Conseil communal de Saignelégier, une gestion moderne des affaires démontre que les membres d’un exécutif ne doivent pas être trop nombreux. L’exécutif souligne aussi qu’un nombre réduit de conseillers communaux doit permettre de les impliquer davantage, de réduire le nombre de séances et de rendre ces dernières plus efficaces. De même, la modification proposée clarifierait les tâches des différents dicastères.

Le Conseil communal reconnaît que la formule actuelle permet une meilleure représentation des forces politiques ainsi que des entités des Pommerats et de Goumois. Il estime toutefois que ces critères ont un peu perdu de leur importance et que la réduction du nombre d’élus n’aura pas de caractère péjorant. L’exécutif veut aussi rendre la fonction plus attractive avec une rémunération adapté.

En cas de oui le 25 avril, la réduction du nombre de conseillers communaux à Saignelégier serait effective dès les élections de l’automne prochain. Quant à l’éventuelle mise en place d’un Conseil général, l’exécutif estime qu’un tel projet n’est pas abouti et qu’il pourra être repris lors de la prochaine législature. /comm-fco