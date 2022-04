Premier coup de pioche du tunnel CFF de Gléresse

Le premier coup de pioche du tunnel ferroviaire de Gléresse a été donné mardi en présence de représentants des CFF, de la Confédération et du canton de Berne. Cet ouvrage de plus de 2 km de long sur la ligne du pied du Jura permettra d'accroître les capacités ferroviaires et de protéger les riverains contre le bruit.

La voie ferroviaire entre la Neuveville et Douanne est le dernier tronçon à simple voie sur la ligne du pied du Jura. Elle constitue un goulet d'étranglement, les trains ne pouvant pas se croiser, situation problématique lors de retards sur la ligne, relèvent mardi les CFF.

Le doublement des 4,5 km de simple voie et la construction d'un tunnel de 2,1 km à Gléresse permettront d'absorber la hausse du trafic et d'améliorer le respect de l'horaire, assurent les CFF. Le détournement de la ligne dans le tunnel permettra l'extension de la cadence semi-horaire en trafic régional entre Neuchâtel et Bienne.





Creusement à l'explosif

Le début du creusement du tunnel interviendra en 2023. L'ouvrage à double voie sera excavé à l'explosif en raison du manque de place, des conditions géologiques particulières et dans le but de valoriser le matériel d'excavation. Des mesures seront prises pour diminuer les nuisances pour les riverains.

Les travaux devraient se terminer en décembre 2026 avec la mise en service de la double voie. Le budget du projet se monte à environ 431 millions de francs, y compris le réaménagement de la gare de Douanne. Le financement provient du fonds d'infrastructure ferroviaire.





Geste symbolique

Pour marquer symboliquement le premier coup de pioche de ces travaux, le conseiller d'Etat bernois Christoph Neuhaus, la vice-directrice de l'Office fédéral des transports (OFT) Anna Barbara Remund et le directeur de la division infrastructure des CFF Peter Kummer ont retiré une bâche couvrant le visuel du futur portail ouest du tunnel.

Dès 1942, les CFF ont planifié la réalisation à double voie de la ligne du pied du Jura ouverte en 1860. Mais les travaux furent interrompus à La Neuveville en 1957 afin de tenir compte du projet d'aménagement de la route cantonale. Après plusieurs tentatives, un nouveau projet a été lancé en 2013. /ATS-fwo