Un tour de l’hémicycle avec Anne Froidevaux

La politique, la marche et surtout les chevaux : voici quelques-unes des occupations favorites d’Anne Froidevaux, députée PDC au Parlement jurassien. L’habitante de Delémont est responsable des ressources humaines à l’Hôpital du Jura et était l’invitée du Tour de l’hémicycle ce mardi dans La Matinale. L’ancienne présidente du législatif cantonal vit sa 2e législature au Parlement et s’est notamment confiée au sujet du fonds climat jurassien et de la révision de l’ordonnance sur l'élevage mise en consultation par le Conseil fédéral. /mmi