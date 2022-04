20 ans de « Danse ! » passionnée

L’association « Danse ! » fête ses 20 ans d’existence. Depuis 2002, elle œuvre à la promotion de la danse contemporaine dans le Jura, le Jura bernois et à Bienne. La fête d’anniversaire est prévue le 29 avril prochain, le jour même de sa fondation 20 ans plus tôt. Une date qui correspond également à la Journée Internationale de la Danse. Les responsables de l’entité ont présenté mercredi le programme des réjouissances qui auront lieu au Théâtre du Jura à Delémont. La soirée débutera à 20h par le spectacle A space for all our tomorrows, en collaboration avec le festival Steps. Cette représentation est l’œuvre de la chorégraphe et danseuse américaine Annie Hanauer. Cette dernière s’est entourée d’artistes qui, comme elle, sont en situation de handicap. Suivra une « surprise-party » de la compagnie Lelonayo et Amado Dieng où le public sera invité à danser sur des rythmes afro, latino et urbain.





Deux décennies de promotion…

Depuis 20 ans, l’association fait découvrir la danse au grand public. Pour y parvenir, elle a mis sur pied plusieurs projets. Entre autres, le festival éviDanse initié en 2004. Au début de l’aventure, la danse n’était que peu présente sur la scène culturelle régionale. Sa promotion a donc été une nécessité. « C’était un besoin de collaborer avec les partenaires, les lieux et les centres culturels », explique la directrice de « Danse ! », Dominique Martinoli.