Ces poules aux œufs d’or

C’est la semaine de Pâques et c’est de circonstance : parlons donc d’œufs ! Les Suisses en raffolent de plus en plus. La production dans le pays a atteint un record l’an dernier (+7,7%), avec plus de 1,1 milliard d’unités. L’élevage en plein air (+185% en dix ans) et l’aviculture biologique (+107% en dix ans) ont particulièrement progressé, alors que l’élevage au sol et les importations reculent. Par ailleurs, les Suisses ont consommé 1,7 milliard d’œufs en 2021, soit 194 par habitant. L’augmentation est de 3,4%.

Dans le canton du Jura, l’œuf surfe sur la même vague du succès. Nous sommes allés nous en rendre compte au Bémont, à la ferme bio d’Evrasse. Les producteurs Cindy et Jérémy Vermeille possèdent 4'000 poules, élevées en plein air, et qui pondent en moyenne 3'800 œufs chaque jour. Les ventes marchent très bien. Entretien avec Jérémy Vermeille :