Le Swing Rock Ajoie remonte à la surface

Le Swing Rock Ajoie est de retour sur les planches ou plutôt dans les profondeurs des océans. La troupe de danse ajoulote donne rendez-vous à son public à la fin du mois après deux ans de pause forcée à cause du Covid. Le spectacle Atlantis sera présenté à quatre reprises à Chevenez, les 22, 23, 29 et 30 avril, et pourrait donc attirer environ 2000 personnes. Les représentations à Courfaivre n’ont pas été rééditées, faute de temps et de bras.





Un nouveau président à la tête du Swing Rock Ajoie

Le président fondateur, Dominique Laville, a remis ses fonctions en fin d’année, c’est désormais Christian Lerch qui a repris les rênes du Swing Rock Ajoie. Dominique Laville a donc transmis le flambeau au danseur de 24 ans. Christian Lerch n’a pas comme objectif de tenir 34 ans à la tête de cette société, comme son prédécesseur. Le citoyen de Alle se projette sur les cinq prochaines années mais n’envisage pas de grandes révolutions. /ncp