Des règles pour protéger la nature

L’arrivée des week-ends prolongés et de la période estivale est l’occasion de rappeler quelques règles de comportement pour protéger la nature. L’Office de l’environnement a publié ce jeudi un communiqué pour sensibiliser la population.

Les autorités rappellent notamment que la faune sauvage met au monde et élève ses jeunes en cette période printanière, tandis que la végétation est en pleine floraison. La faune est particulièrement vulnérable aux dérangements causés par les chiens. Pour cela, les propriétaires doivent maîtriser leur animal et au besoin le tenir en laisse. La cueillette de fleurs protégées est proscrite. Les fleurs partiellement protégées peuvent être cueillies, et non déracinées, pour autant que le bouquet tienne dans une main.

Du côté des réserves naturelles comme celles de la vallée du Doubs et de l’étang de la Gruère, l’Office de l’environnement rappelle que la pratique d’activités récréatives et sportives doit, toutefois, se faire dans le respect de la nature, des autres utilisateurs et bien sûr des règles prévues par la loi. Le communiqué rappelle aussi qu’il est interdit de passer la nuit en dehors des sites de camping officiels et que la tranquillité des lieux ne doit pas être perturbée, par exemple par l’utilisation bruyante d’appareils sonores.

Sur le Doubs, la navigation est autorisée uniquement aux canoës et kayaks selon les dispositions légales en vigueur. L'utilisation d'engins de plage n’est autorisée que localement aux endroits réservés à la baignade mais en aucun cas pour descendre la rivière.

Les autorités cantonales avertissent encore qu’elles effectueront des contrôles réguliers dans les milieux naturels tout au long de la belle saison. /comm-fwo