Des factures d’électricité qui font jaser à Moutier

La deuxième raison concerne un changement plus concret. Les autorités ont décidé d’utiliser le produit TOPAZE comme produit de base alors qu’avant la fourniture énergétique se présentait sous la forme OPALE. Dans les faits, il s’agissait avant d’une énergie 100% hydraulique alors que maintenant, par défaut, les ménages prévôtois sont assujettis à un mixe composé d’énergie solaire locale et hydraulique. La Ville de Moutier a ainsi décidé de changer de stratégie par rapport aux directives de la Confédération. C’est-à-dire, qu’elle vise à utiliser de plus en plus d’énergie locale qui provient principalement des deux centrales photovoltaïques prévôtoises. La volonté de consommer de l’énergie locale est donc l’une des raisons principales qui a poussé les autorités à adopter le produit TOPAZE par défaut. Elles précisent toutefois que si des personnes souhaitent repasser à l’ancien régime, il est tout à fait possible de le faire. Karim Bortolussi ajoute également que « Moutier est une ville labellisée Cité de l’énergie, donc que tout est mis en place pour favoriser les économies d’énergies ». /lge