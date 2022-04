La Grange face au départ à la retraite de Gaby Girod

La Grange se trouve face à un tournant majeur. La gérante et programmatrice du cinéma de la vieille ville de Delémont, Gaby Girod, va prendre sa retraite à la fin du mois de juin après plus de 40 ans d’engagement. La Coopérative qui exploite l’établissement l’a annoncé jeudi après-midi. Avec ce départ, l’avenir du cinéma est désormais incertain. La Coopérative de La Grange devrait être dissoute. Le comité a, en effet, décidé d’organiser dans les prochaines semaines une assemblée générale qui prendra une décision finale. L’équipe actuelle ne souhaite plus poursuivre l’aventure.





Un repreneur recherché

Des prises de contact sont toutefois en cours pour trouver de potentiels repreneurs. À ce stade, aucune information ne peut être communiquée. Quoiqu’il en soit, « la dissolution de la Coopérative ne signifie pas automatiquement la fermeture de la salle de cinéma au 30 juin », soulignent les responsables. Selon la présidente de la Coopérative, Suzanne Maitre-Schindelholz, toutes les pistes sont ouvertes pour trouver de nouveaux exploitants. La tâche s’annonce toutefois compliquée. Il n’est pas évident de trouver une personne motivée et qui connaît bien les rouages de la programmation. D’autant plus après la période Covid.

Notez que la dissolution de la Coopérative de La Grange n’aura pas d’influence sur l’Open Air Cinéma. La manifestation aura bien lieu cet été. /comm-alr