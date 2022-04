Delémont veut récompenser l’innovation

La Ville de Delémont lance un prix pour l’innovation et invite tout un chacun à soumettre sa candidature. Ce prix, qui sera décerné tous les deux ans à compter de cette année, souhaite récompenser des idées, projets, solutions ou réalisations qui contribuent à la promotion de la ville de Delémont, indiquent les autorités delémontaines dans un communiqué. Les critères de participation « se veulent inclusifs et peuvent être en lien avec l’attractivité, le dynamisme ou l’image de la Ville, l’économie locale, l’urbanisme ou l’aménagement du territoire, l’administration communale ou encore le développement durable ». Le prix d’une valeur de 5'000 francs sera attribué par le Conseil communal après une première évaluation faite par un jury composé de représentants politiques et présidé par le Maire de Delémont, Damien Chappuis. Le délai de candidature est fixé au 15 juin 2022 et le prix sera remis en août 2022. . Le formulaire de candidature et le règlement sont disponibles sur le site internet de la Ville . /comm-fwo