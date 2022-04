Le jardin, ce terrain miné

Le printemps est désormais bien installé. Avec le retour du beau temps et de la douceur, la nature se réveille, et forcément beaucoup de personnes retournent de manière plus assidue au jardin. Cette période propice aux plantations, au désherbage et autres tailles est aussi celle des blessures. On n’y pense pas forcément, mais la Suva avertit dans un communiqué diffusé récemment : « Pas moins de 10’000 accidents de jardinage sont recensés chaque année en moyenne. Les accidents graves, qui nécessitent plus de 90 jours d’arrêts de travail, représentent quand même près de 270 cas par année soit 2,7 % des cas. Deux personnes décèdent malheureusement des suites de leurs blessures », note Jean-Luc Alt, du service communication de la Suva :