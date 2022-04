Moins de pastilles d'iode dans l'Arc jurassien

La distribution gratuite et universelle de pastilles d’iode se fera sur une zone moins étendue en Suisse, selon une annonce faite jeudi par la Confédération qui propose une révision partielle de l'ordonnance concernée. La raison est simple : un rayon de distribution de 50 kilomètres autour des centrales avait été défini. Avec la désaffectation de la centrale de Mühleberg, il s’agit de redéfinir la zone. Une décision qui a des conséquences dans la région. Dans l’Arc jurassien, seules quelques communes du Jura bernois et du canton du Jura figurent sur la nouvelle liste. C'est le cas de Moutier et Delémont. Le canton de Neuchâtel, Bienne ou encore l’Ajoie et les Franches-Montagnes en sont exclus. Dans cette situation, la responsabilité se reporte sur les cantons, qui doivent assurer le stockage décentralisé adéquat de comprimés d’iode en quantité suffisante pour pouvoir approvisionner la totalité de leur population en cas d’événement.







« Décision inacceptable »