Les jeunes motards particulièrement touchés par les accidents de la route

Avec le retour des beaux jours et les week-ends prolongés, les motards seront certainement nombreux à prendre la route. Malgré les bonnes conditions météo, les risques sont toujours présents. Le Bureau de prévention des accidents tient à alerter les jeunes notamment.





Des chiffres en forte augmentation

Selon le BPA, les 16-17 ans sont particulièrement exposés en matière d’accidents de moto. Le Bureau de prévention des accidents a publié un communiqué en fin de semaine dernière. Il s’inquiète notamment des chiffres de 2021. Il relève que l’an dernier, 2 jeunes motards ont perdu la vie sur la route et que 123 ont été grièvement blessés. A titre de comparaison, de 2017 à 2020, on déplorait en moyenne deux morts et 56 blessés graves. Une hausse due en partie à une mesure affective depuis 2021 ; l’âge minimum pour conduire les petites cylindrées a été abaissé. Ce changement se reflète aujourd’hui dans les statistiques, selon le BPA.

Pour réduire les risques sur la route, le BPA conseille de vérifier l’état de sa moto, particulièrement avant la première sortie de la saison. Il faut notamment vérifier pneus, freins, chaîne, éclairage et tableau de bord. Après les longs mois d’hiver, les motards doivent se réapproprier leur engin. /comm-tna