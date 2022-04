La guerre n’a pas de grande influence sur la distribution alimentaire suisse

Les huiles de cuisson et la farine manquent dans les rayons de certains supermarchés en France voisine. Des commerces doivent faire face à des problèmes d’approvisionnement ces dernières semaines. Les clients ont parfois été limités dans le nombre de produits qu’ils pouvaient acheter. La situation géopolitique actuelle et les difficultés de transport liées au Covid sont apparemment en cause. Les géants alimentaires suisses semblent toutefois épargnés par ces difficultés. « La Suisse n’est pas la France. Ici en tout cas, on n’a pas de pénuries de matières premières. On n’a pas de produits qui manquent », explique Tristan Cerf, le porte-parole de Migros pour la Suisse. Ce dernier indique que le géant alimentaire possède sa propre industrie de production. Migros dispose de suffisamment de matière première pour faire fonctionner ses usines.

Le distributeur orange est plutôt confiant pour l’avenir, selon Tristan Cerf. La récolte des tournesols n’aura, par exemple, pas lieu avant plusieurs mois en Ukraine. D’après les premières informations reçues par Migros, les semailles ont commencé malgré le conflit en cours. La moitié de la production mondiale d’huile de tournesol provient de ce pays en guerre.