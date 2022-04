Séances d’information en lien avec l’accueil des réfugiés ukrainiens

Le canton du Jura organise de nouvelles séances d’information et d’échange en lien avec l’accueil des réfugiés venus d’Ukraine. Les autorités annoncent ce mardi que ces séances qui se sont déjà déroulées il y a près d’un mois sont organisées dans chaque district dans le but de poursuivre la bonne coordination des actions de solidarité. Le communiqué indique que ces rencontres jouent un rôle « essentiel » dans la transmission des informations utiles à la population et sont également un lieu d’échange permettant de répondre aux questions des personnes concernées de près ou de loin par l’accueil des réfugiés ukrainiens.