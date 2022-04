Un Tour de l’hémicycle avec Baptiste Laville

Garantir un climat sein pour ses enfants. C’est l’un des vœux les plus chers de Baptiste Laville, député vert au Parlement jurassien. Le Bruntrutain était l’invité du Tour de l’hémicycle dans La Matinale. L’homme de 42 ans qui travaille pour le fonds Bruno Manser, ONG qui vise la protection des peuples autochtones notamment en Malaisie, pratique la course à pied. Celui qui est aussi élu au Conseil de Ville de Porrentruy a notamment abordé le fonds climat et l’initiative pour des plaques moins chères ce mardi sur RFJ. Retrouvez l’interview ci-dessous. /mmi