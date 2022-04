Une recherche de bénévoles pour une action dans le Jura

L’association Différences Solidaires a besoin de bras pour la bonne cause. Cette institution reconnue d'utilité publique par le canton de Fribourg propose des activités sportives adaptées pour les personnes en situation de handicap. Elle recherche des bénévoles pour deux randonnées en joëlette avec des enfants de la Fondation Pérène les 17 et 19 mai. L’activité se tiendra entre 9h et 15h à Delémont. Les personnes intéressées peuvent prendre contact ici. /comm-emu