Le casse-tête des garages automobiles

Des délais d’attente variables

Les différents écueils qui se dressent sur le chemin de la fabrication d’une voiture ont des répercussions sur les délais de livraison. En effet, ces derniers sont globalement en augmentation, pouvant atteindre plusieurs mois, voire même plus d’une année par endroits. Dans certains garages, les voitures neuves ne peuvent pas être livrées avant 2024, d’après Pierre-Daniel Senn. Mais ce n’est pas le cas partout, loin s’en faut. A Develier, au Garage Montavon, le co-directeur Jacques Favre tempère : « Nous avons tous les jours des camions qui arrivent chez nous avec des véhicules neufs sur leur remorque », déclare-t-il. Toutefois, plus un véhicule neuf dispose d’options, plus son délai de livraison va augmenter, d’après Jacques Favre. Ce dernier indique que les perspectives sont incertaines et dépendent du climat économique mondial… il faut donc s’armer de patience et d’une certaine faculté d’adaptation et cela vaut pour tout le monde ! Jacques Favre indique encore que la mobilité de chacun peut être aujourd'hui assurée. /mle