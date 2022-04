La Médaille d’or retrouve la musique et la scène

La Médaille d’or signe son retour à Saignelégier. La 53e édition de la manifestation dédiée à la musique francophone aura lieu les 29 et 30 avril. Elle accueillera 14 artistes sélectionnés parmi la septantaine de dossiers reçus. Le duo jurassien Martin XVII et la doublette jurassico-neuchâteloise LaMétéo font notamment partie de la sélection. Les autres chanteurs viennent essentiellement de France. Ce cru 2022 s’annonce riche. Electro, rock, folk, rap ou encore chansons à boire… il y en aura pour tous les goûts et toutes les oreilles. La Médaille d’or débutera vendredi dans les bistrots du chef-lieu taignon par la « jam chanson ». Une session ouverte aux candidats, mais aussi aux chanteurs de la région. Cette tradition d’une vingtaine d’années permet « de mettre l’ambiance dans le village et de favoriser les échanges entre les artistes », explique Claudine Donzé, l’une des membres du comité.





Mollo sur la compétition, à fond sur les rencontres

Le samedi, place au grand concours. Les 14 candidats auront trois morceaux à disposition pour séduire un jury de professionnels et faire partie des six finalistes. La partie qualificative débutera à 13h. La finale, elle, commencera à 20h. Les derniers artistes en lice disposeront de trois nouvelles chansons pour s’emparer de la récompense ultime : la Médaille d’or. Si le concours est le moment phare du week-end, une nouvelle vision a éclos lors des deux années sans manifestation. Celle de se distancer de la notion de compétition pour se rapprocher de celle de tremplin. Les explications de la présidente du comité, Valérie Boillat :