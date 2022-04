Le groupe jurassien Acrotec rachète une entreprise à Singapour

Acrotec renforce ses activités dans les technologies médicales en s'emparant de la société Team-Metal, basée à Singapour. Elle s'ajoute au réseau d'entreprises du groupe situées en Suisse, en France et aux Etats-Unis.

Team-Metal fournit depuis 1988 des composants de haute précision essentiellement pour des équipements dans le domaine des sciences de la vie, des instruments d'analyse et du médical sur le marché asiatique, indique vendredi l'entreprise de Develier. Elle emploie plus de 600 collaborateurs entre Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et la Chine.

Ce rachat permet à Acrotec de développer le pôle Medtech et de s'ouvrir au marché asiatique, d'après François Billig, son directeur général. « Cette acquisition lui permettra de se positionner en qualité d'acteur international sur les marchés globaux de la Medtech », a-t-il ajouté.

Le fabricant de composants pour l'horlogerie, l'automobile, l'aéronautique ou l'électronique a rappelé sa stratégie de développer son activité dans le secteur des technologies médicales « pour mieux équilibrer ses différents pôles d'activité au sein du groupe ». /ATS-fwo