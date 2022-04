Les P’tits Taignons

La pandémie ayant stoppé de nombreuses activités, la clique des P’tits Taignons basée à Saignelégier n’a pas été épargnée. Malgré tout une quarantaine de petits musiciens sont toujours actifs mais la société lance un appel afin d’agrandir son ensemble.

Née en août 2011, la clique des P’tits Taignons a joué lors de nombreux carnavals en Romandie et en France voisine, en plus d’autres prestations dans diverses manifestations. Maurice Paupe, président des P’tits Taignons rappelle les débuts de la clique, il y a plus de 10 ans.