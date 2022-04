La quête passionnée de l’épave de l’Eira

Une croix sur une carte pour retrouver l’Eira. Milko Vuille plonge depuis 20 ans dans l’histoire de ce navire anglais qui a sombré en 1881 dans l’Arctique russe. Le Neuchâtelois de 61 ans, explorateur passionné, découvre l’existence de ce bateau et l’aventure de Benjamin Leigh Smith en 2003 et fouille de fond en comble tout ce qui a trait à l’explorateur anglais, son bateau et son équipage qui a survécu 10 mois sur une île avec son chien Bob. Le rêve de Milko Vuille est de mener une expédition archéologique à l’extrême nord russe, dans l’archipel François-Joseph, pour identifier et étudier avec précision les secrets que renferme encore l’épave de cette nef à vapeur historique. Le voyage est prévu pour cet été mais le conflit russo-ukrainien complique son organisation. La boussole de Milko Vuille montre pourtant depuis 2003 la direction de l’Eira. Il explique ce qui l’a plongé dans cette quête :